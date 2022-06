Prestup storočia je blízko. Koľko miliónov môže zarobiť Žilina?

„Je to otázka niekoľkých dní, ak nie hodín,“ tvrdí Vincenzo D'Angelo z denníka La Gazzetta dello Sport.

Schyľuje sa k najväčšiemu prestupu v dejinách slovenského futbalu. Milan Škriniar smeruje z Interu Miláno do Paríža Saint Germain (PSG).

Škriniar by sa stal jedným z piatich najdrahších futbalových obrancov v histórii a tiež spoluhráčom Lionela Messiho, Kyliana Mbappého či Neymara.

Na prípadnom prestupe Škriniara by opäť zarobila Žilina. Koľko by to zhruba bolo?

Sportnet a prestížny francúzsky denník L'Equipe ponúkajú dôvody, prečo má PSG taký záujem o Škriniara.