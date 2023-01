Réway musí byť profesionál. Problémy vás časom dobehnú, vraví šéf Spišiakov

„Nemyslím si, že má zmysel robiť mu strážneho psa. Skôr by som bol rád, aby ma vnímal ako staršieho brata,“ povedal v rozhovore pre Sportnet generálny manažér Spišiakov RICHARD RAPÁČ .

Asi až na konci sezóny sa ukáže, či to bol správny alebo nesprávny krok. Ja osobne však tomu verím, inak by som to neurobil. Veľkú úlohu pri jeho angažovaní zohral môj brat Braňo, ktorý sa s Martinom pozná osobne.

Réway vystriedal za osem sezón dvanásť klubov. Neobávate sa toho, že aj vzhľadom na jeho minulosť, môže naštrbiť vzťahy v kabíne?

Verím, že u nás Martin pookreje. Náš klub vedieme trochu inak ako ostatné. Vieme o jeho kvalitách na ľade. V Nemecku patril k suverénne najlepším hráčom v klube. Dostať ho k nám nebolo jednoduché a trvalo to určitý čas.

Som rád, že sa to napokon podarilo. Sľubujeme si predovšetkým zlepšenie našich presilových hier, ktoré sa nám dlhodobo nedaria. Aj napriek tomu sme vysoko v tabuľke. Ak zlepšíme presilovky, môžeme ísť ešte vyššie.