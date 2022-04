Kližan hráčov porážal aj urážal. Bývalý tenista chce byť šéf zväzu

"Musí to v ňom dozrieť. Keď bude mať odstup, možno to bude vidieť inak. Bolo by fajn keby pri tenise zostal, má obrovské skúsenosti. Bol to výborný hráč," hovoril Hromec.

Budúcnosť Kližana pri tenise videl aj jeho bývalý tréner Dominik Hrbatý. Predpokladal však, že skôr sa objaví opäť na kurtoch. "Vidím ho buď ako výborného daviscupového kapitána alebo trénera, ktorý môže na Slovensku vychovať mladého hráča," vravel Hrbatý.

Kližan v tom čase nechcel o svojej budúcnosti hovoriť, ponuky na rozhovor odmietal. Až v auguste 2021 prišiel do podcastu SME Telesná výchova. Tam hovoril o tom, že by si dokázal sám seba predstaviť pracovať pri športe, ale naznačil aj plány angažovať sa v politike.