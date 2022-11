Kľačia, bozkávajú zem. Spolovice negramotná krajina ťahá svetové esá

Jeho tím neprehral sedem zápasov za sebou, z toho v šiestich neinkasoval.

„Neverili, že by sme mohli pokoriť jeden z najlepších tímov na svete, ale my sme to dokázali. Hráči nastúpili so zraneniami, mám pred nimi rešpekt. Skvelá práca, páni. A ďakujem fanúšikom za ich podporu, sme jedna marocká rodina," dodal Regragui.

Väčšina sa narodila v inej krajine

Riadi nevídanú partiu, z ktorej väčšina sa v Maroku nenarodila. Ako mládežníci dlho reprezentovali Nemecko, Holandsko, Belgicko. Ale potom zrazu v kľúčovom momente zmenili názor i dres. O čo ide?