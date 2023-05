Ako atmosféra na San Sire. Slovákom hrá v kabíne taliansky šláger

Prikývol som, keďže zvyknem počúvať talianske pesničky. Zhodli sme sa a išlo to. Viacero chalanov to hneď spoznalo, videá zo štadióna v Miláne sú známe. Ten, kto to videl, musel mať zimomriavky,“ vraví Grman.

Okrem talianskeho hitu však v slovenskej kabíne znajú aj slovenské pesničky. Už na bronzovej olympiáde v Pekingu si hokejisti púšťali Karola Duchoňa, toho dopĺňajú aj ďalší domáci interpreti.