Šéf rozhodcov: Esemesku od Kružliaka radšej necitujem, aby som ho neponížil

O tom by vedeli povedať všetci členovia bývalej aj súčasnej komisie. Slyškove hodnotenie je plné zloby a nenávisti. Objektívnejšie by určite veci zhodnotili ľudia, ktorí v komisii pôsobili. Bývalí alebo súčasní členovia komisie rozhodcov.

Vybavil si pozvánku do Kataru alebo Saudskej Arábie. Stále sme ho pustili, aj keď tu sme mali občas problém s obsadením zápasov. Pred jeho nomináciami do zahraničia sme sa mu snažili vytvoriť podmienky, aby sa mohol plne sústrediť.

Raz mi jeden tréner povedal: 'Pán Ružbarský, rozhodca urobí hrubú chybu, kývne s plecami, usmeje sa, falošne ospravedlní a o dva týždne píska ďalej. Mňa takéto jedno či dve rozhodnutia pripravia o body, vyhodia ma, prídem o prácu. A pritom mám dve malé deti.'

Vtedy mi bolo do plaču a uvažoval som, že skončím s futbalom. Potom som si však povedal, že možno práve preto treba pokračovať a ukázať slušnosť a spravodlivosť. To bola väčšia výzva na úvahu o zmysluplnosti mojej práce ako Slyškova požiadavka na demisiu.

Slyško však tvrdí, že si autoritu vynucujete zastrašovaním a vyhrážkami. Skúste to vysvetliť.

Na toto tvrdenie sa treba spýtať rozhodcov republikových súťaží, kedy a ako som ich zastrašoval. Podľa mňa je Slyškovo tvrdenie klamstvo, ale možno sa mýlim ja. Odpoveď vám dajú rozhodcovia, či ich zastrašujem a ako sa im vyhrážam.

Svojím nemorálnym úsudkom ste vraj vyradili Kružliaka z účasti na majstrovstvách Európy. Čo si o tom myslíte?

Moju morálku by mohol hodnotiť hocikto iný, ale neviem, či Slyško je ten pravý. O jeho arogantnom pôsobení na futbalových trávnikoch by vám vedeli porozprávať fanúšikovia, hráči aj funkcionári.

O účasti Kružliaka na majstrovstvách Európy neviem nič. V minulosti nám prišla na komisiu, či už z UEFA alebo FIFA informácia, že je niekde vo výbere. Doteraz takú správu nemáme. Dopočul som sa iba z úplne iného zdroja, že by mohol ísť na olympiádu.

V tejto súvislosti nikto nerieši, že jeho zlým rozhodnutím bolo poškodené meno slovenského futbalu a rozhodcov.

Záujmy jednotlivca nemôžu byť nadradené nad dôveru športovej verejnosti v imidž a čistotu tejto hry. Tých nadávok na adresu rozhodcov, vedenia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) či komisiu rozhodcov na sociálnych sieťach bolo dosť.

To, že utrpela povesť slovenského futbalu, to Slyška nezaujíma. On kladie na piedestál záujmy jednotlivca, ktorý vážne pochybil. A to bez ohľadu na pocity iných. Mňa viac trápi to, aby Trenčín nevypadol pre tieto dva chýbajúce body.

V tomto týždni som mal korešpondenciu s predsedom komisie rozhodcov UEFA Robertom Rosettim, vysvetlil som mu náš pohľad na danú situáciu. Priložili sme foto aj video ku danému rozhodnutiu.

Údajný penaltový zákrok v čase 6:30