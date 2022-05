Borbély nominoval na EURO v malom futbale, pískať bude aj Micheľ

BRATISLAVA. Slovenskí reprezentanti v malom futbale majú na európskom šampionáte EMF EURO 2022 v košickej Steel Aréne (4.-11. júna) primárny cieľ postúpiť do play off.

"Je tu imperatív postúpiť zo skupiny do play off medzi 16 najlepších. Samozrejme, budeme chcieť na šampionáte odohrať čo najviac zápasov. Môj osobný cieľ je dostať sa do semifinále. Od MS v Austrálii sme sa výkonnostne posunuli a chceme to potvrdiť na ihrisku," konštatoval kouč SR.

Návrat Micheľa

Maskotom šampionátu bude Niko, v úlohe rozhodcu sa predstaví aj bývalý uznávaný rozhodca s odznakom Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Ľuboš Micheľ:

"Po pätnástich rokoch od konca mojej profesionálnej rozhodcovskej kariéry ma čaká nová výzva a skúsenosť. Teším sa na šampionát, je to blízko Prešova, veľmi rád sa zúčastním na zaujímavom podujatí.

Bude to moja prvá skúsenosť s malým futbalom, ale nemyslím si, že to bude problém. U rozhodcu rozhoduje najmä cit pre hru. Myslím si, že sa rýchlo dostanem do tempa," povedal Micheľ.

O lístky je veľký záujem

Záujem o ME je veľký. Vstupenky na jednotlivé zápasy sa rýchlo míňajú, stále sú však k dispozícii v predpredaji. "Predaj lístkov prebieha veľmi dobre, ak to takto bude pokračovať, budúci týždeň by sme mohli mať vypredané. Kapacita haly je 8300 miest.

Odporúčam fanúšikom, aby si kúpili lístky v predstihu," povedal prezident Slovenského zväzu malého futbalu Peter Králik, ktorý spolu s kolegami z organizačného výboru finišujú s prípravami.