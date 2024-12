Carlsen sa vracia na MS v bleskovom šachu. Znovu budem hrať v rifliach, tvrdí

NEW YORK. Každý šport má svoje pravidlá a niektoré môžu dnes znieť archaicky, no patrí to k tradíciám. Keď najlepšieho šachistu sveta Magnusa Carlsena v piatok potrestali na svetovom šampionáte v rapide za to, že hral oblečený v rifliach, rozhnevalo ho to natoľko, že z majstrovstiev odstúpil. V šachu platí, že hráči majú dodržiavať predpísané oblečenie. Napríklad veľmajster Jan Nepomňaščij prišiel na jednu partiu v rámci MS v svetri. Po napomenutí od rozhodcov sa šiel prezliecť.

Magnus Carlsen odohral partie v rifliach. Najskôr napomenuli aj jeho, na čo reagoval, že partie v rámci tohto dňa odohrá v rifliach.

Rozhodcovia mu najskôr udelili pokutu 200 dolárov. Keďže sa odmietol ísť prezliecť aj potom, z ďalšieho zápasu ho vylúčili. Nór následne oznámil, že z majstrovstiev odstupuje, pretože je to preňho principiálne. Na sociálnej sieti ešte uverejnil fotografiu s komentárom: outfit dňa.

Oznámil, že sa na MS vracia V New Yorku pritom obhajoval tituly majstra sveta v rapid šachu (partie sa hrajú na 10 minút plus 2 sekundy za každý ťah – pozn.) aj v bleskovom šachu (3 minúty – pozn.). V nedeľu slávny Nór otočil a oznámil, že znovu sa na majstrovstvá vracia. Začína sa turnaj v bleskovom šachu. „A keďže je to pre mňa principiálne, znovu budem hrať v rifliach,“ vyhlásil na kanáli Take Take Take.

„Aby som to skrátil, odohrám v New Yorku ešte jeden deň, a keď sa mi bude dariť, tak aj ďalší. Ako som dospel k tomuto rozhodnutiu? Chystal som sa práve kúpiť letenky z New Yorku, ale otec mi povedal, nech sa na to radšej vyspím a na druhý deň sa porozprávam s prezidentom FIDE (Medzinárodnej šachovej federácie – pozn.) Arkadijom Dvorkovičom, s ktorým mám dobrý vzťah. Veď ja doteraz neviem, či som porušil nejaké pravidlá,“ vysvetľoval. Dvorkovič pre nórsku televíziu TV2 uviedol, že vzhľadom na výklad pravidiel hrozí, že v budúcnosti by sa situácia s nezodpovedajúcim oblečením mohla opakovať pri ďalších hráčoch. „Na základe toho som si uvedomil, že by sme mali zmierniť spôsob, akým zaobchádzame s pravidlami, a dať rozhodcom väčšiu voľnosť, pokiaľ ide o dress code. Mali by dbať na to, aby hráči vyzerali dobre, a nedovoliť bláznivé oblečenie. Elegantné oblečenie by malo byť v poriadku,“ uviedol Dvorkovič.

Doplnil, že mierne odchýlky od pravidiel budú rozhodcovia akceptovať. Medzi ne patria aj priliehavé rifle spolu so sakom.

Nejde o oblečenie, myslia si odborníci Niektorí šachoví veľmajstri si však myslia, že rozpor ohľadom oblečenia je len zásterka pre nezhody a spory medzi svetovou jednotkou a Medzinárodnou šachovou federáciou. Carlsen spolu so skupinou 26 najlepších šachistov sveta plánuje organizovať turnaje v tzv. Fišerovom šachu. Niekedy sa označuje aj ako šach 960 alebo freestyle šach. Túto verziu navrhol bývalý majster sveta Bobby Fischer v deväťdesiatych rokoch. Figúrky v prvej a ôsmej rade sú v porovnaní s klasickým šachom postavené náhodne. Kráľ môže stáť na okraji šachovnice a vedľa neho môže byť veža alebo strelec. Inak platia rovnaké pravidlá ako pri klasickej verzii. Fischer chcel vytvoriť verziu hry, pri ktorej nie sú dôležité otvorenia a oveľa viac vstupuje do hry kreativita. Keďže Carlsen plánuje organizovať sériu turnajov, FIDE to vníma nepriateľsky. Pod hlavičkou medzinárodnej federácie existuje aj šampionát v tejto verzii hry a FIDE vraj nástojí, aby sa Carlsenova séria nevolala „majstrovstvá sveta.“

Čo sa nepáči zase bývalému šampiónovi. Tento spor sa však odohráva v pozadí. Viacerí odborníci si myslia, že počas Carlsenovej diskusie s Dvorkovičom v skutočnosti nešlo o dodržiavanie dress codu, ale práve o turnaje vo Fišerovom šachu. Dvorkovič pre TV2 však uviedol, že žiadne ďalšie ústupky smerom ku Carlsenovi FIDE neurobila. „Je to výrazná osobnosť a naozaj veľmi túžil hrať v bleskovom šachu. Chcel len možnosť, aby sa mohol vrátiť na turnaj a nestratil pri tom svoju tvár,“ vysvetľoval pre nórsku televíziu športový riaditeľ FIDE Emil Sutovskij.