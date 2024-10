VIDEO: Mala radosť aj rešpekt. Aký bol prvý Vlhovej deň na lyžiach od pádu v Jasnej?

"Bolo mi veľmi ľúto, že sa mi to stalo v Jasnej. Ako prvé som si povedala: Prečo práve tu?" povedala Vlhová, ktorú čakala operácia, dlhý proces rehabilitácie a nútená pauza od brázdenia zjazdoviek.

Olympijská šampiónka z Pekingu má za sebou náročné obdobie. Bojovala so zranením kolena, ktoré si privodila azda v najnevhodnejšom momente.

BRATISLAVA. Nová sezóna v zjazdovom lyžovaní sa začína už o jedenásť dní, no zatiaľ nie je známe, či sa v rakúskom Söldene predstaví aj Petra Vlhová .

Dozaista všetkým vo Vlhovej tíme odľahlo, keď skonštatoval: "Vyzerá to byť pre Peťu v poriadku, takže moja práca sa skončila."

"Veľmi sa teším, no mám aj rešpekt. Od toho pádu je to prvý deň, keď sa idem postaviť na lyže. Neviem, ako sa budem cítiť, ale nechcem si pre nejaký stres zobrať radosť," povedala v bonusovej časti seriálu Comeback .

Bolo tam super a spätne si to vyhodnocujem ako veľmi dôležitú súčasť procesu návratu po zranení," povedal Pini pre Sport Management Company.

"Boli sme tam viac ako turisti, než športovci. Pre Petru to boli spočiatku aj dosť emotívne chvíle. Mali sme naozaj veľmi pekné počasie.

O dva týždne neskôr vycestovala na sústredenie do Južnej Ameriky a nie prvýkrát sa pripravovala v argentínskom stredisku Ushuaia. S tímom tam pobudli takmer mesiac a tento čas si Liptáčka pochvaľovala.

"Máme zopár cvičení na ramená, trup, brušné a chrbtové svalstvo, aby sme kompenzovali dnešnú záťaž. Aby to bol vyvážený deň a Petra bola rovnako zničená všade," ozrejmil asistent trénera Matej Gemza.

Ushuaia, ako vždy si bola skvelá, ale tentoraz náročnejšia. Mali sme dobré aj horšie časy, ale stále pracujeme na našich cieľoch.

Bude to trvať nejaký čas, kým budem opäť lyžovať rýchlo. Ale... krok za krokom s veľkou dávkou trpezlivosti," napísala na Instagrame.

Návrat? Až keď bude vo forme

Začiatkom októbra Mauro Pini neprezradil, kedy by sa jeho zverenka mohla vrátiť do súťažného kolotoča. Pretrhnutie predného skríženého väzu v kolene je už lyžiarov časté, no nie jednoduché zranenie.