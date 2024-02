V Nórsku prekvapil lyžiar s číslom 50, Odermatt sa vrátil na pódium

Super-G mužov - Svetový pohár v Kvitfjelli

"Bol to veľmi krátky super-G a nebol veľmi zložitý. Chýbali nejaké vlny naviac. Nebol som spokojný s úvodom, mal som pocit, že nejdem tak rýchlo. Niektoré pasáže mi nesadli a aj preto som bol v cieli prekvapený. Ukázal som, čo vo mne je. Škoda, že to prichádza až na konci sezóny," uviedol Kriechmayr do mikrofónu FIS.

Vyjadril sa aj k teoretickej možnosti získať malý glóbus v superobrovskom slalome: "Nie je tam už šanca. Marko jazdí fantasticky a má to výborne rozbehnuté. Niečo som síce stiahol, no je to tesne pod sto bodov. Musel by som vyhrať a spoliehať sa na to, že Odermatt nebude bodovať. V tejto chvíli to je nereálne," dodal.