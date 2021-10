Na chlapca padla bránka. Dedinský klub mu pomohol nevídanou výhrou a zbierkou

„Podali sme fantastický výkon. Súper bol na nižšej úrovni, ale nepovedal by som, že bol slabý. To my sme hrali výborne a neustále sme útočili.

Hrali sme vysoký presing a chceli sme vyhrať čo najvyšším rozdielom. Hostia mohli odísť aj s väčším výpraskom, ale veľa šancí sme zahodili,“ opísal.

Výsledok je rarita

Podobné výsledky sú na Považí raritou. Najmä, keď hrá deviaty celok tabuľky so štrnástym.