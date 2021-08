Historický moment pre svet. Je tu najnadanejší útok všetkých čias

Lionel Messi vymenil Barcelonu za Paríž. Ako voľný hráč. Jeho nový plat by mal byť okolo 35 miliónov eur ročne - v čistom, len za samotný podpis mal zinkasovať tridsať miliónov.

„Od prvej chvíle, čo som priletel do Paríža, sa tu cítim šťastný,“ vravel na tlačovej konferencii. Parížsky klub podľa jeho slov reagoval expresne rýchlo.

„Bol som ešte doma v Barcelone a v Paríži už ľudia kvôli mne šli do ulíc. Neskutočný zážitok,“ dodal tridsaťštyriročný Argentínčan.

„Stále chcem hrať a vyhrávať, čo najviac to ide, čo robím od začiatku kariéry. PSG je pripravený biť sa o všetky možné trofeje. To je môj cieľ, stále na sebe pracovať, zlepšovať sa a vyhrávať tituly. Preto som prišiel, dúfam, že sa to podarí.“

Brazílčan Neymar ponúkol Messimu z úcty dres s číslom desať, čo však nový líder tímu odmietol. Zvolil si tridsiatku, s ktorou kedysi začínal v Barcelone.

Nové dresy s menom Messi odvčera miznú z regálov, na sociálnych sieťach rapídne rastú čísla nových priaznivcov PSG. Z pôvodných približne 19 miliónov priaznivcov na Instagrame má klub aktuálne takmer 45 miliónov sledovateľov.