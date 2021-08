Messi nevládal hovoriť a plakal. Nie som pripravený, vravel

"Je to pre mňa veľmi ťažké, po toľkých rokoch. Bol som tu celý život. Nie som na to pripravený,“ dodal. V Barcelone je Argentínčan od trinástich rokov.

Messi: Nič nepomohlo

"Urobil som všetko možné. Laporta povedal, že to nie je možné kvôli problému španielskej ligy. Počul som veľa vecí, ktoré sa o mne hovorili. Robil som všetko pre to, aby som zostal, bolo to tak. Nepomohlo to," dodal Messi.