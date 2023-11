Dúbravka a jednotka? To by musela fazóna jeho rivala riadne padnúť, tvrdí expert

Martin Dúbravka sa prvýkrát v tejto sezóne objavil v bráne Newcastle United. Jeho tím v strede týždňa vyhral na pôde slávneho Manchestru United rozdielom triedy 3:0 a postúpil do štvrťfinále anglického Ligového pohára.

V najlepšej súťaži sveta nemali slovenskí brankári miesto. Až Dúbravka to zmenil. V Premier League odchytal 117 zápasov. Písali o ňom aj to, že je hviezda anglickej šou. Takmer päť sezón bol jednotkou, ale dnes je všetko inak.

Dúbravka odohral solídny zápas a udržal Manchester United na uzde vďaka dobrému prehľadu vo svojom poli, predviedol niekoľko dôležitých zákrokov v kľúčovom momente. Dokázal, že keď je to potrebné, dokáže byť vhodnou náhradnou a urobiť svoju prácu.

Akú známku by od vás Dúbravka dostal?

Asi by som mu dal A - čko, pretože je ťažké naskočiť do brány Newcastle po takej dlhej prestávke a tobôž udržať si čisté konto v aréne Old Trafford.

Aké boli reakcie médií, trénera na Dúbravkov výkon?

Ak mám byť úprimný, Dúbravkovo vystúpenie nebolo pre mnohé médiá v ten večer veľkou udalosťou, pretože mnohí redaktori sa zamerali na zlyhanie Manchestru United. Viac ich zaujali iné individuality. Niekoľko hráčov Newcastle predviedlo vynikajúci výkon, ako napríklad Lewis Hall a Tino Livramento.