Je to fér? Zo vzpierača je na olympiáde vzpieračka. Súperkám sa to nepáči

Hubbardová sa narodila v Aucklande, kde sa jej otec, úspešný podnikateľ, stal neskôr starostom. Proces zmeny pohlavia dokončila pred ôsmimi rokmi. Do svojich 35 rokov súťažila medzi mužmi pod menom Gavin Hubbard.

TOKIO, BRATISLAVA. Do Japonska ide s vedomím, že bude písať olympijskú históriu. Novozélanďanka Laurel Hubbardová sa okrem iného stane vo veku 43 rokov najstaršou účastníčkou vzpieračských disciplín.

„Keď som si pred tromi rokmi poranila ruku, povedali mi, že moja športová kariéra sa pravdepodobne skončila. Som vďačná za láskavosť a podporu, ktorú mi poskytlo toľko Novozélanďanov,“ uviedla po zverejnení nominácie do Tokia.

„Do roku 2015 boli pravidlá veľmi vágne, prakticky žiadne. Neexistovali vtedy žiadne dáta a nevedeli sme, ako mužské pohlavné hormóny ovplyvňujú výkon športovca. Preto, kým sme to nevedeli nijako podložiť, spravila sa línia, aby sa mohla inklúzia takýchto športovcov povoliť,“ vysvetlil pre portál DVTV športový lekár Jiří Dostal z Centra športovej medicíny.

Limity sa však líšia aj naprieč disciplínami, v mnohých by Hubbardová so svojimi hodnotami štartovať nemohla.

Kritici upozorňujú, že pravidlá nezohľadňujú prirodzenú výhodu transrodových športovcov, ktorí prešli fyzickým vývojom ako muži, a to najmä v puberte. Prevyšujú vďaka tomu ženy v sile, rýchlosti i vytrvalosti. Nedostatočné nastavenie pravidiel potvrdzujú aj odborníci.

„Dnes už vieme, že priemerný športovec je o 30 až 40 percent silnejší ako športovkyňa, aj o 10 až 20 percent rýchlejší. Hranice boli vtedy určené len čisto matematicky,“ upozorňuje Dostal.

„Teraz vieme, že zníženie hladiny testosterónu vedie k niektorým okamžitým zmenám. Ale niečo nezmeníte. Úroveň hemoglobínu sa zmení za pár týždňov, no na silu to má len štvrtinový efekt z tých 30 či 40 percent. Preto by tá hranica dnes už platiť nemala, ale iné pravidlo stále neexistuje,“ doplnil.