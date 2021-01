Smolen: Vlhová je slovenský diamant. Musíme ju chrániť pred útokmi SLA

Medzi zakladateľov Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) patria Zuzulovci, Vlhovci i Žampovci. Po viacerých prešľapoch Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) sa ZSL snaží získať štatút národného športového zväzu. „Celé je to hodnotová vojna a to je základ všetkých problémov. U nás je a vždy bude na prvom mieste dieťa a šport,“ zdôrazňuje výkonný viceprezident ZSL LADISLAV SMOLEN. Na začiatku januára ste dali na stránku ZSL výzvu, že do dvoch dní potrebujete zvýšiť členskú základňu o 2200 členov, aby ste boli stopercentne prijateľní pre Medzinárodnú lyžiarsku federáciu (FIS). Považujete za správne takto verbovať členov?

V žiadnom prípade to správne nie je, ale kritérium FIS o početnosti (členskej základne, pozn. red.) je pravda. FIS touto relevantnou podmienkou nemyslela nakupovanie či verbovanie akýchkoľvek členov do zväzov. FIS určite netuší, že na Slovensku existoval národný športový zväz (Slovenská lyžiarska asociácia, pozn. red.), kde drvivá menšina vďaka porušovaniu základných princípov demokracie už skoro desaťročie vládne a tvrdo rozhoduje o drvivej väčšine. Nezvrháva sa boj o získanie štatútu národného zväzu len na nábor medzi amatérskymi lyžiarmi a verejnosťou, kde sa dve občianske združenia medzi sebou preťahujú? Presne tak to vyzerá. A, bohužiaľ, tak to aj je. Zásadné pravidlo početnosti akéhokoľvek členstva je podmienkou pre FIS. Hoci nám to je proti srsti, museli sme túto výzvu prijať. Urobili sme to aj preto, aby sme vyhoveli požiadavke verejnosti pomôcť obnoveniu lyžiarskeho hnutia. Tiež je našou úlohou očistiť lyžiarske hnutie aj za účasti skutočných lyžiarov, či už bývalých, aktuálnych, ale aj za účasti verejnosti a podporovateľov. Kto všetko sa môže stať novým členom ZSL? Členom sa môže podľa platných stanov ZSL stať ktokoľvek, kto sa zaregistruje a zaplatí členský poplatok. Samozrejme, vyjadruje tým súhlas so stanovami ZSL a so spracovaním osobných údajov. Mal by tiež súhlasiť s naším hodnotovým nastavením, čo však nie je podmienkou prijatia. Za posledné obdobie prestúpilo zo SLA do ZSL 1116 členov. Koľko členov má momentálne Zväz slovenského lyžovania? ZSL má k dnešku 98 športových klubov a 3458 členov. A ďalších 685 členov, ktorí sa k nám registrovali, ale ešte sme ich nestihli spracovať do informačného systému. Na dennej báze sa nám počty zvyšujú, každý deň pribúdajú kluby a noví členovia. Výhľadovo nám podľa štatistík a záujmu vychádza, že na konci sezóny to číslo môže byť na úrovni 10-tisíc členov.

SLA na svojej webovej stránke tvrdí, že niektorí jej členovia upozornili na falšovanie ich registrácie v ZSL. Ako to vnímate? Nemáme najmenší problém verejne vydokladovať každého jedného odídenca zo SLA, ktorý vstúpil do ZSL. Od týchto ľudí preukázateľne vieme, že vedenie SLA pri ich výstupe robila neuveriteľné obštrukcie. Aké? Nepreberala poštu ani doručenky. SLA sústavne porušuje zákon o športe - neodhlasovaním odídených členov v zákonných lehotách. Zoznam ráta viac ako tisícku členov SLA. Tiež evidujeme, že pri verbovaní nových členov koná SLA protiprávne a v rozpore so svojimi stanovami, ale na rozdiel od SLA to neriešime, je to ich zodpovednosť. Čo budete robiť, ak sa ukáže, že SLA má viac členov a nedostanete štatút národného športového zväzu? Nie je člen ako člen. Pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu je smerodajná členská základňa, ktorá je zverejnená podľa zákona o športe v informačnom systéme športu. Zrejme aj na základe tejto analýzy bol SLA odobratý štatút. Pre FIS je smerodajná členská základňa všetkých členov, ktorí majú členstvo v klube, ktorý je členom zväzu. Môže to byť rodič, podporovateľ i priaznivec, ktorý nemusel nikdy stáť na lyžiach. Toto je rozpor vnímania medzi metodikou ministerstvom školstva a FIS. Obidve sú legislatívne v poriadku, ale ako vidíte, majú úplne inú podstatu a v tejto chvíli aj dopady. Pre organizáciu, akou je FIS, je nemysliteľné, aby niekto účelovo narábal s počtom členov v členskej základni a deklaroval nekorektné a zavádzajúce informácie o počte členov, ako to robí SLA. Akými finančnými prostriedkami disponuje momentálne ZSL a fungovali by ste naďalej aj bez štátnej podpory? Občianske združenie je financované len z vlastných zdrojov a z príspevkov podporovateľov, partnerov a sponzorov, ktorých môžete vidieť na našom webovom sídle.

Vlhová nie je budúcnosť, ale nádherná prítomnosť a aj vďaka nej sa nám plní členská základňa jej nasledovníkmi.

Do dnešného dňa nemáme žiadne financie z verejných zdrojov. Takže aj naďalej by sme v takomto režime pokračovali v činnosti. Robíme to pre svojich členov, nie pre seba. V súčasnosti je vaším členom aj Petra Vlhová. Čo by bolo v prípade, že ZSL nedostane štatút národného športového zväzu? Musela by sa vrátiť do SLA? Petra Vlhová a Vlha Team proklamačne vystúpili zo SLA a sú našimi právoplatnými členmi. Pre nás to znamená jediné - všetkými dostupnými zákonnými prostriedkami chrániť slovenský športový diamant a svetovú jednotku pred akýmkoľvek nebezpečenstvom. Už nikdy nemôžeme dopustiť, aby sa opakovali útoky a nátlakové akcie SLA voči nej, ale ani voči žiadnemu nášmu členovi. Slová štátneho tajomníka Ivana Husára, že SLA sa k Vlhovej správa ako k handre, hovoria za všetko. Toto sa už nikdy nesmie opakovať. Čo plánujete spraviť lepšie a viac pre Petru Vlhovú, než robila SLA? Nechceme sa porovnávať so SLA. Nie je to len o Petre Vlhovej. Vytvárame systém, aby budúcnosť slovenského lyžovania mala viac takýchto športovcov. Vlhová nie je budúcnosť, ale nádherná prítomnosť a aj vďaka nej sa nám plní členská základňa jej nasledovníkmi. Petra je vzorom nielen po športovej stránke. Je symbolom a svetielkom nádeje pre nás všetkých. Systém, ktorý vytvárame v ZSL, má okrem iného za úlohu produkovať reprezentantov vo všetkých disciplínach, naprieč celým spektrom lyžiarskeho športu, nielen v alpskom lyžovaní, ako nám to niektorí podsúvajú. Bol lyžiarsky prevrat dostatočne zorganizovaný a vhodne načasovaný? Prečo sa udial uprostred sezóny? Ľahká otázka, ale nie odpoveď. Časovanie na takúto zložitú vec nie je nikdy dokonalé. Problém sa nedokázal dlhé roky riešiť v SLA. Poznaním vývoja v SLA členská základňa definitívne pochopila, že iné riešenie nie je. A dôkazom je, že dnes má ZSL dramaticky viac skutočných členov. Neobávate sa, že vytvárate precedens a v budúcnosti na to môžu doplatiť iné športové zväzy, keď sa v nich udeje podobný prevrat? Neobávame. To, čo sa dialo a stále deje v štruktúrach SLA, sa nedeje v žiadnom inom športovom občianskom združení na Slovensku. Prečo? Jeden z dôvodov je aj to, že rímske rozdeľuj a panuj nedokáže nikto tak dokonalo implementovať ako rodený Talian. Ale vážne. Nemyslíme si, že by to malo spôsobiť precedens. Naopak. Vo viacerých zväzoch na Slovensku predsa prebieha revolta. My sme iní len v tom, že sme vyhodnotili po rokoch skúšania demokratickej zmeny v rámci SLA, že je to nemožné. A preto sme sa vydali cestou nového zväzu.

Rozpory v SLA sa ťahajú roky. Prečo tú mašinériu neodkázal nikto tak dlho zastaviť? Prapríčinou dlhoročných nezhôd v SLA bol delegačný kľúč pre konferenciu SLA ako najvyššieho orgánu SLA. Je nespravodlivý a priam protiústavný. A tak si väčšinoví delegáti konferencie SLA každoročne schválili svojich funkcionárov a prispôsobovali si všetky interné predpisy svojim záujmom a veľmi často v rozpore so záujmami športovcov. Vytvorili sieť neprehľadných a odporujúcich si vnútorných predpisov či usmernení, ktoré funkcionári zneužívali na udržanie nezákonného stavu. Jednoducho povedané, drvivá menšina vďaka takto nastavenému systému ovládla proces rozhodovania v SLA. Naopak, drvivá väčšina aj napriek zvládnutému dôkaznému bremenu nedokázala ani v SLA ani na úradoch štátnej správy, polície, prokuratúry, hlavného kontrolóra športu, ministerstva školstva či Slovenského olympijského a športového výboru vyriešiť objektivizáciu tohto porušenia základného demokratického princípu. Kto je najviac zodpovedný za to, čo deje v SLA? Môžu si za to sami členovia. Bez ich pomoci by sa vedenie SLA nemohlo takto správať. Svojím laxným prístupom a často až nezáujmom o veci, ktoré sa diali vo vnútri asociácie, sa stalo, že nepozorovane samotní členovia o SLA prišli. Najväčší podiel viny majú samotní zjazdári, ktorí pri absolútnej väčšine mohli rozhodovať takmer o všetkom. Môže za to aj naivita a dôverčivosť jedných a šikovnosť a vysoká miera schopnosti manipulovať druhých. Nenašli sa v SLA ľudia, ktorí by sa proti tomu postavili? Už pri prvom náznaku, keď sa členská základňa vzoprela, výsledkom bola perzekúcia, šikanovanie a likvidácia nepohodlných členov. Príkladov je viac ako dosť. Odobratie štatútu SLA tu nie je prvý krát. Už v roku 2017 prišla asociácia o štatút pre nedemokratické stanovy. Každý iný by sa od tohto momentu snažil veci zlepšovať, ale vedenie SLA to opäť zobralo po svojom a skôr pritvrdilo. A štát im za ich prácu vystavil účet. Už roky sa spomína najmä taliansky funkcionár Marino Mersich. Igor Vlha vraví, že on najviac trápi jeho dcéru Petru Vlhovú. Čo si o Mersichovi myslíte? S pánom Mersichom som sa nikdy nerozprával a ani nestretol. Viem o názore, aký na neho majú niektorí ľudia. Poviem len, že je to veľmi šikovný manažér, ktorý elegantne dokáže využiť ľudské slabosti. Ak sa dá dôverčivosť nazvať slabosťou. Obklopil sa ľuďmi, ktorí ctia opačné hodnoty ako my v ZSL. Celé je to hodnotová vojna a to je základ všetkých problémov. V ZSL je a vždy bude na prvom mieste dieťa a šport.

Kedy a prečo vznikol Zväz slovenského lyžovania? Vznikol v roku 2016 po afére odvolania celého predsedníctva Úseku alpských disciplín (ÚAD) tesne pred Svetovým pohárom v Jasnej. Práve Mersich sa potom stal predsedom ÚAD. V tej chvíli zjazdári už skutočne nevedeli, na koho sa majú obrátiť. Tak sa rozhodli pripraviť si nové občianske združenie pre prípad, že by sa situácia v SLA ešte zhoršila. No a k tomu skutočne o pár rokov neskôr aj prišlo. Prečo má verejnosť veriť, že nový zväz vyrieši problémy v slovenskom lyžovaní? Lyžovanie problémy nemá, veď za posledné roky máme niekoľko svetových pretekárov a plné svahy lyžiarov. Problémy má lyžiarske hnutie, ktoré reprezentujú tréneri a funkcionári. No a tí potrebujú pre činnosť zodpovedný a profesionálny zväz. Práve z hnutia vyšla objednávka na novú organizáciu, keďže sa nedarilo rekonštruovať tú existujúcu. Spolu so športovcami a športovými odborníkmi budujeme ZSL, aby sa v ňom cítili slobodní a docenení pri dodržiavaní slušnosti, fair play, odbornosti a rovnosti príležitostí. Mnohí vnímajú ZSL predovšetkým ako zástupcu zjazdárov, keďže medzi zakladateľov patria Timotej Zuzula, Igor Vlha a Tomáš Žampa, rodičia úspešných pretekárov. Súčasťou SLA je však ďalších šesť úsekov, ktoré zastupujú snoubording, beh na lyžiach, skoky a ďalšie. Aj FIS vyžaduje, aby národný lyžiarsky zväz zastupoval všetky tieto odvetvia. Ako chcete presvedčiť iné úseky, aby prešli do ZSL? To, že zakladajúcimi členmi ZSL boli títo páni, bolo v tej chvíli len preto, lebo práve oni so svojimi deťmi zažili najviac diskriminácie a šikanovania zo strany úzkeho vedenia SLA. Ani jeden zo zakladajúcich členov nie je a ani nebude v riadiacich ani poradných orgánoch ZSL. Sú bežnými členmi, tak ako hocikto iný. Oni sami sa vyjadrili, že nemajú záujem byť v žiadnych funkciách a my to akceptujeme. ZSL je založená zjazdármi, ale je tu pre všetky športové disciplíny. Momentálne máme členov skoro zo všetkých a radi privítame aj ďalších, ktorí sa stotožnia s hodnotami, ktoré chceme presadzovať. Ako na tom budú skoky na lyžiach? Majú vôbec, kde skákať, keďže mostíky v Banskej Bystrici vlastní Ľudovít Kartík, ktorý je členom SLA? Nepoznám podrobne pozadie banskobystrických mostíkov, ale viem, že pán Kartík, ktorý ich má v správe aj napriek určitej kontroverzii, vždy ochotne pomáhal športu v Banskej Bystrici. Verím, že našim členom umožní trénovať. Ak nie, bolo by to smutné a viac ako nešportové. Veď v prvom rade ide vždy o šport, deti a mládež.