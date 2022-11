Kritizuje schopnosti Diaza, zápasu je ale otvorený. Youtuber Paul: Už to v sebe nemá

Legendárneho bojovníka MMA v zápase presvedčivo vybodoval, v poslednom kole dokonca poslal Silvu aj do počítania.

Zatiaľ čo sa on sústredil na dôležitý duel, v zákulisí sa odohrával iný príbeh. Ďalší známy bojovník MMA Nate Diaz sa dostal do potyčky s tímom Paula.

Dvadsaťšesťročný zápasník hovorí, že aj keď je viacero ľudí, ktorí si myslia, že by ho Diaz v boxe mohol ohroziť, takáto možnosť neexistuje.

„Nadávali na niekoho v mojom tíme, hodili na neho fľašu. Pokračovali v robení bordelu, potom už zasiahla moja ochranka a zahnala ich do haly. Niekto od nás sa odtiaľ išiel ku mne, keď to schytal, nevedel čo sa deje. Ochranka sa potom opäť za nimi vybrala, na čo ten zbabelec zdrhol.“

Paul pre The MMA Hour opísal útok Diaza na člena jeho tímu.

„Ak je naozaj voľný z kontraktu z UFC, asi by som do toho išiel. Práve som zdolal jedného z najlepších bojovníkov MMA histórie, Nate Diaz je jednoduchá robota. Anderson Silva bol o mnoho náročnejší súper než Diaz. Je na konci kariéry, je pomalý. Stratil to, ak sa bavíme o postoji.

Možno je ale stále relevantný v brazílskom džiu-džicu. V postoji je na úrovni zápasníka z ulice, box je iný šport. Nemôžeš prísť a takto zápasiť v boxe. Anderson (Silva) má výšku, dĺžku paží, silnejšie údery, lepší pohyb, lepšie reaguje na údery a takto by som mohol pokračovať. Viem, že Nate je jednoduchší protivník,“ povedala internetová celebrita v rozhovore elitnému reportérovi Arielovi Helwanimu.

Paul sa tiež pozastavil pri kritike výberu jeho súperov medzi šesťnástimi lanami. Rodák z Ohája tvrdí, že výhrou nad Silvom dokázal, že sa môže merať so skutočnými boxermi.

„Každý vie, že Anderson Silva je skutočný boxer, veď (v tomto športe) vyhral nad bývalým šampiónom. V tomto momente budem zápasiť s tým, koho si vyberiem,“ zakončil.