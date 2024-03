Krátko pred zápasom leží v posteli. Borárosovi sa ruská misia komplikuje

"Nie je to najlepšie, byť chorý pred zápasom. Dávid (Zold, tréner, pozn. red.) mi šiel do lekárne, aby sme mali nejaké lieky. Večer tu snáď bude aj ambulancia, tak určite dostanem nejakú infúziu a čo ja viem čo. Zajtra ma čaká váženie,“ odkázal ležiac v posteli.

Ležal totiž v posteli s respiračným ochorením. Z videa na sociálnych sieťach je vidieť, ako pokašliava a hovorí, že mu idú po lieky do lekárne.

Po ceste do Moskvy Boráros informoval, že má aktuálne okolo 83 kilogramov. Musí teda ešte odvodniť zhruba 6 kilogramov. A to rozhodne nie je málo, aj vzhľadom na jeho zdravotný stav.

Súboj Borárosa s Gafurovom sa uskutoční v sobotu 9. marca v Moskve na turnaji ACA 172.

Na programe má byť až 14 zápasov, ktoré budú rozdelené na predzápasy a hlavnú kartu. Boráros sa predstaví v prvej časti podujatia a do klietky by mali spolu so súperom vstúpiť v poradí ako tretia dvojica bojovníkov.

Otázne je, či sa stav niekdajšej hviezdy Oktagonu nezhorší a do duelu skutočne nastúpi.