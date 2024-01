V šatni stres, na ľade pohoda. Štvoritý skok pridám, keď si budem istý, vraví mladý Slovák

Z môjho hľadiska to bol úspešný európsky šampionát, myslím si, že som spravil maximum. Určite však sú tam nejaké veci, ktoré môžem zlepšiť. Budem sa snažiť.

Myslím, že úroveň súťaže sa o dosť zvýšila. Minulý rok bolo treba na postup 61 bodov, tentoraz to bolo 65 a mohlo byť pokojne aj 70, ak by niektorí nepokazili. Postup bol ťažší a boli väčšie bodové zisky, ako pred rokom.

Aký bol zatiaľ váš top moment sezóny, a ktorý bol najnáročnejší?

Top moment bol asi prvá juniorská Grand Prix v Linzi (Hagara tam skončil prvý – pozn. red.), ale aj tieto majstrovstvá Európy.

Najťažší bol časový interval, keď som menil korčule a nože. Boli to dva mesiace, od obdobia pred pretekmi JGP v Budapešti až po Tirnavia Ice Cup. Bol to najťažší úsek, čo som mal, ale dostal som sa cez to.