Komplikácie pred zápasom. Súper nenastúpi, Klein však do Las Vegas poletí

TRNAVA. Slovenský bojovník MMA Ľudovít Klein musí pred plánovaným zápasom v UFC riešiť nepríjemné problémy.

Už 2. marca sa mal totiž predstaviť na podujatí UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Gaziev, no jeho španielsky súper nakoniec do spojených štátov nepocestuje.

"Zápas s Joelom Alvarezom je zrušený, pretože nedostal víza. Veľmi ma to mrzí, pretože sme sa naňho naozaj dobre pripravovali a vlastne celú tú prípravu sme naňho prispôsobili," ozrejmil Klein na sociálnych sieťach.