Serenu a Venus nechcel nik trénovať. Otec im úspech naplánoval pred narodením

BRATISLAVA. Predstavte si, že ste slávny tenisový tréner. Zrazu za vami príde úplne neznámy muž s tým, že má doma dve dcéry, ktoré budú najlepšie na svete a chce, aby ste ich trénovali. Samozrejme, zadarmo. A ako vie, že budú také úspešné? Lebo to tak naplánoval. Ešte skôr, ako sa vôbec narodili. Znie to ako výkrik do tmy od nejakého rodiča, ktorý si cez deti plní vlastné túžby. Väčšina trénerov poďakovala za ponuku a odmietla. Každý rodič, ktorý má doma malého športovca, je predsa presvedčený, že raz bude práve jeho dieťa najlepšie na svete.

Dievčatá môžu byť talentované, ale je málo pravdepodobné, aby sa obe sestry stali takými úspešnými. To sa predsa nikomu nepodarilo. "Je to, ako keby ste predpokladali, že máte doma dvoch budúcich Mozartov," hovorili mu. Bude to len ďalší blázon, ktorý nevidí reálne možnosti svojich detí, pomysleli si tréneri. A otec im väčšinou po odmietnutí povedal: "Robíte veľkú chybu." "Jasné. Rád sa budem mýliť," odvetili tréneri, no zrejme si mysleli svoje. Ani netušili, že odmietajú Richarda Williamsa, ktorý od nich chce, aby trénovali jeho dcéry Serenu a Venus. Predbehol dobu Príbeh sestier Williamsových nie je unikátny iba preto, čo dosiahli, ale aj preto, ako sa k tomu dostali. Z pohľadu otca Richarda opisuje ich príbeh film King Richard.

Podoba sestier Williamsových a ich otca vo filme King Richard. (Autor: SITA/AP)

Už keď boli malé, mal plán na to, ako raz budú na čele rebríčka WTA a budú sa tešiť z grandslamových trofejí. Večer sa dcér pred spaním pýtal, či majú plán na ďalší deň. "Ak zlyháš v plánovaní, plánuješ zlyhať," hovorieval im a riadil sa tým v úplne všetkom. Svojský Richard Williams bol vždy samostatnou kapitolou medzi tenisovými rodičmi. "Myslím si, že Richard predbehol svoju dobu," hovoril pre The Post režisér firmu Reinaldo Marcus Green.

"Veci, nad ktorými premýšľal, aby chránil svoje dcéry... Myslím, že robil veci, ktoré boli neortodoxné a mnohí ich podľa mňa chápali zle," dodal režisér. O tenise až tak veľa nevedel, no keď v televízii zbadal vtedajšiu tenisovú hviezdu Virginiu Ruziciovú, ako si preberá šek za finančnú odmenu v hodnote, ktorú on zarobí za rok, rozhodol sa napísať plán o tom, ako z dcér vychovať šampiónky. Ešte skôr, ako sa narodili. Bojujú proti rasizmu Dve dievčatá, ktoré vyrastali v prostredí černošských get a pochádzali z chudobných pomerov. To by bola senzácia, keby dve černošky prerazili v tenise, ktorý sa často nazýva bielym športom. Serena a Venus Williamsové sa neskôr skutočne stali prvými Afroameričankami, ktoré sa výrazne dokázali presadiť v ženskom tenise. V tom čase si to ani príliš neuvedomovali, že robia veľký krok aj z tohto pohľadu.

FIlmová podoba Sereny a Venus Williamsových. (Autor: SITA/AP)

"Vo filme je scéna s mojím otcom... teda Willom (Smithom, predstaviteľom Richarda Williamsa, pozn. red.), kde hovorí, že to, čo robíme, robíme pre každé jedno dievča tmavej pleti na zemi. Toto ma skutočne zasiahlo v mnohých smeroch, no v tej dobe sme to tak ešte nevnímali," povedala Serena Williamsová o filme. Ak si to aj v tej chvíli neuvedomovali, stali sa akýmsi hlasom iných Afroameričanov. Pre rasistické bučanie divákov na prestížnom podujatí v Indian Wells v roku 2001 turnaj dlho bojkotovali. Serena sa naň vrátila až v sezóne 2015, Venus o rok neskôr. Je to niečo nevídané. Indian Wells je akoby piaty grandslam. Nechodiť cielene roky na takéto podujatie je do veľkej miery znakom odvahy.

Okrem rasizmu, s ktorým sa sestry neraz stretli, bolo obdobie dospievania zložité aj preto, že sa pohybovali v prostredí bojov černošských get. Museli si zvyknúť aj na streľbu. "Prvýkrát som si myslela, že niekto hádže petardy alebo praská balóny. No neskôr, keď som zistila, čo tieto zvuky znamenajú, vždy som sa roztriasla," priznala pred rokmi Serena v biografii s názvom Kráľovná na kurte. Nesmúť, budeš najlepšia v histórii Otec bol na sestry často prísny. Mal strach, aby v tomto prostredí neprepadli drogám. V skutočnosti ich iba chránil, hoci sa občas mohlo zdať, že im skôr ubližuje. Williams bol presvedčený, že všetko bude tak, ako plánuje a brával dcéry na verejné kurty. No bolo mu jasné, že budú potrebovať aj skutočného trénera. "Snažili sme sa dohliadnuť, aby všetko bolo vo filme povedané správne," hovorila na slávnostnej premiére Serena Williamsová. Prešli si dlhou cestou, Venus už ako 14-ročná dostala voľnú kartu na turnaj do Oaklandu. Otec ju pritom pred rokmi stiahol z juniorských turnajov. Namiesto zápasov trénovala. A z tréningov prešla rovno na úroveň WTA. Nevídané, na niečo podobné si netrúfol snáď nikto. Vyhrala však hneď svoj prvý zápas a v druhom poriadne potrápila vtedajšiu svetovú dvojku Arantxu Sánchezovú Vicariovú.

Pre účely filmu bola Španielka prezentovaná ako "najlepšia hráčka na svete", hoci svetovou jednotkou sa v skutočnosti stala až v ďalšej sezóne. Mladšia Serena sa z úspechov sestry tešila, ale bola smutná, že o ňu sa tréneri ani sponzori toľko nebijú. Všetko na ňu doľahlo najmä pri debute sestry na okruhu WTA. Otec za ňou však prišiel a povedal: "Nebuď smutná, tvoja sestra bude najlepšia tenistka na svete. Ale ty? Ty budeš najlepšia tenistka v histórii."

Všetko sa to zdalo absolútne bláznivé. Takéto tvrdenia predsa sú príliš aj pri profesionálkach, ktoré už majú za sebou jeden či dva grandslamové tituly a je zrejmé, že potenciál majú na viac. Nie to ešte na mladé dievča, ktoré za sebou nemá ani jeden profesionálny zápas. Najúspešnejšie sestry v histórii "Nikdy by to všetko nedokázali, keby ich otec nehnal dopredu a zároveň nechránil," povedal pre New York Post známy tenisový tréner Kamau Murray. Ak by tento príbeh neobsahoval mená dnes najslávnejšej sesterskej dvojice na svete, nikto by mu zrejme neuveril. No Venus v skutočnosti vyhrala sedem grandslamových titulov, z toho päťkrát slávny Wimbledon. Bola aj svetovou jednotkou. A Serena má na konte 23 grandslamových titulov. Neoblomne sa už roky snaží získať 24. titul. Ním by vyrovnala historický rekord Margaret Courtovej. Tá však dosiahla veľkú časť svojich titulov ešte pred tzv. otvorenou érou. V tom období sa tenis sprofesionalizoval a zväčšila sa konkurencia.