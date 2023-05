O Top 4 je (takmer) rozhodnuté, zachráni Pochettino Chelsea? Kika s Veronikou mudrujú o Premier League

Viackrát zažili jej atmosféru naživo, často o nej spolu debatujú a rozhodli sa, že si to nenechajú iba pre seba. Urobili dobre! Od minulého roka je v online priestore podcast Futbalová Neštandardka.

Fungovalo by spojenie Chelsea a M. Pochettina? Hodil by sa O. Watkins do Man United?

Veronika sa obáva o budúcnosť Emila Smith-Rowa v Arsenale, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou opustí v lete ďalší perspektívny mladík.