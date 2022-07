Chovanie Zavorala odsudzujem, hovorí zlatá Monika Chochlíková

„Pred tým, ako tu vzniknú rôzne konšpiračné teórie. Áno, SZKB zobralo na Svetové hry trénera, ktorý je odsúdený v ČR za sexuálne obťažovanie. Je to tréner Saši Filipovej. Ja som nemala žiaden vplyv na to, kto tam ide ako jej tréner. To je rozhodnutie jej a SZKB.

Spoločná fotka vznikla po spoločnej porade len deň pred mojim zápasom. Je na nej vidieť, že s tým nie sme OK. Tomáš tam stojí meter od všetkých a môj výraz hovorí za všetko. Nechceli sme ale riešiť takéto veci, pred mojim zápasom, museli sme sa sústrediť na výkon.

Dištancujem sa a odsudzujem chovanie tohto trénera. Nebola som s tým OK ani v USA a nie som s tým OK ani teraz. Zväz nás postavil do veľmi nepríjemnej situácie. Nepáčilo sa mi, že SZKB sa neštíti dávať fotky s týmto trénerom viac ako so samotnými reprezentantkami. Ale to sú veci, ktoré ja ovplyvniť nemôžem.

V dejisku Svetových hier sme robili maximum pre to, aby sme sa od tohto človeka dištancovali a dávali mu pocítiť, že tam nie je vítaný. Ten človek nebol súčasťou môjho tímu a ani nikdy nebude. Koho si tam berú ostatní reprezentanti, to ja ovplyvniť nemôžem.“