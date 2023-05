Senzácia v Rige. Lotyši začali hrýzť a ich fanúšikovia musia siahnuť na úspory

V eufórii bol po zápase aj obranca pôsobiaci v Třinci Karlis Čukste. „Prežívam najkrajšie pocity v hokejovej kariére, aj v živote. Nemyslím si, že sme dokázali nemožné a nenazval by som to ani zázrakom.

Do každého zápasu sme šli so zámerom vyhrať. Na papieri to môže vyzerať, že ste outsider, ale na ľade to často neplatí. Som šťastný aj za našich fanúšikov. Je neuveriteľné, ako dokáže hokej zjednotiť tento národ.“

Koľko lotyšských fanúšikov teraz zamieri do fínskeho Tampere, je otázne. Podľa lotyšských novinárov aj dobrovoľníkov bude musieť veľa fanúšikov siahnuť na úspory alebo zmeniť priority. Namiesto dovolenky hokej.

Do Fínska môžu ísť letecky, ale lacnejšie to bude autom do estónskeho Tallinu a odtiaľ trajektom do Helsínk. Lotyši už veľakrát v minulosti dokázali, že sa pre hokej vedia poblázniť.

„Verím, že ich prídu tisícky. Nasadnú do lietadiel, aby nás prišli podporiť. Ak by im to aj nevyšlo cítime, že celá krajina stojí za nami a ženie nás za úspechom,“ dodal lotyšský kapitán Daugavinš.