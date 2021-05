Jeho strelu chcú využiť najmä v presilovkách. Košice získali kanadského obrancu

"Kevin je dobre brániaci korčuliar prezentujúci sa tvrdou hrou do tela a dobrou strelou, ktorú by sme mohli využiť v presilovkách. Má za sebou dobrú sezónu v Innsbrucku a typologicky zapadá do koncepcií fínskej trénerskej dvojice," povedal športový manažér HC Košice Gabriel Spilar.

Tansey hral v sezóne 2020/2021 v medzinárodnej súťaži IHL vo farbách HC Innsbruck. V 40 zápasoch dosiahol bilanciu 10 gólov, 18 asistencií, 18 trestných minút a 4 mínusové body.