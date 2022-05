Veľkolepý turnaj DFN 7 sa blíži. Chcem výhru pred limitom, hlási talent Tutura

„Nemyslím si, že pôjde o môjho doteraz najnáročnejšieho súpera v kariére. Už v mladom veku som si vyskúšal zápasy a nakoniec aj porazil rôznych majstrov sveta.

Najlepšie by bolo, ak by sa mi (proti Botzovi) podarilo zvíťaziť pred limitom. Do úvahy by som ešte bral výhru na body po dobrom technickom výkone. Kevin je skúsený zápasník s dlhým rozpätím paží, verím ale, že na neho môj štýl bude platiť,“ prezradil na margo zápasovej taktiky bojovník s prezývkou Bigfoot.

Čo sa týka 22-ročného zápasníka, divákom môže byť známy z turnaja DFN 5, kde v dychberúcom súboji spolu s Josefom Talafousom predviedol doslova duel roka v thajskom boxe.