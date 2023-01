Za prípravu platia desaťtisíce. Majú budúcnosť, tvrdí o tanečníkoch šéf krasokorčuliarov

Slovenskí pretekári na európskom šampionáte v Espoo získali dve finálové umiestnenia a ukázali veľmi sľubnú perspektívu do budúcnosti.

Vystúpenie slovenských pretekárov prežíval veľmi intenzívne. „Sú to oveľa väčšie stresy, ako keď som sám súťažil,“ poznamenal.

V rozhovore pre Sportnet šéf zväzu zhodnotil účinkovanie slovenskej výpravy a naznačil aj to, kam sa môže slovenské krasokorčuľovanie posunúť v horizonte niekoľkých rokov.

Tieto majstrovstvá Európy nám ukázali, že máme na to dostať sa do finále. Vidieť, že ak si športovci idú za svojím cieľom a pracujú veľmi tvrdo, tak sa môžu umiestňovať zatiaľ v druhej desiatke, ale časom aj vyššie.

Bolo to pred piatimi rokmi, keď sme naposledy mali pretekárov vo finále v dvoch kategóriách.

Pokiaľ sa z tých výsledkov nielen potešíme, ale dokážeme z nich čerpať silu do ďalšej práce, tak sa máme na čo tešiť.

Treba pokorne dennodenne pracovať, sústrediť sa a výsledky prídu. Verím, že o dva-tri roky budeme môcť vyskladať kompletnú účasť vo všetkých štyroch disciplínach. Je to aj môj záväzok, záväzok zväzu.

Tento šampionát hodnotím jednoznačne pozitívne a mám veľkú radosť.

Adam Hagara splnil očakávania už postupom do finále, no v nej umne poskladanou jazdou, bez štvoritého skoku, no s dvoma trojitými axlami a ďalšími hodnotnými kombináciami si ešte dokázal zlepšiť svoje umiestnenie. Vo voľnej jazde bol dokonca lepší ako bývalý bronzový medailista Morisi Kvitelašvili. Čo hovoríte na jeho výkon?

U Adama si najviac cením veľkú vyrovnanosť výkonnosti. Je jednoduché poukladať do programu náročné štvorité skoky, no tie sa môžu aj nepodariť.