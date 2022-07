Wimbledon vyhrala rodáčka z Ruska. Rybakinová zdolala hráčku top 10

Dvadsaťtriročná rodáčka z Moskvy zlepšila pohyb a dokázala si poradiť aj so stopbalmi tuniskej hráčky.

Tunisanka napriek finálovej prehre dosiahla vo Wimbledone životný úspech. Svetová dvojka ako vôbec prvá arabská hráčka postúpila do grandslamového finále.

Za stavu 5:2 premenila hneď úvodný mečbal a vyrovnala vzájomnú bilanciu so Jabeurovou na 2:2.

Za stavu 3:2 prehrávala Rybakinová 0:40, no následne získala päť fiftínov za sebou, udržala si servis a zápas dotiahla do úspešného konca.

Rybakinová počas slávnostného príhovoru neskrývala dojatie.

"Pred zápasom i počas neho som bola veľmi nervózna. Ešte aj teraz sa chvejem. Som rada, že sa to už celé skončilo. Chcem sa poďakovať divákom za obrovskú podporu. Gratulujem Ons k skvelým výkonom. Si veľká inšpirácia nielen pre mladé tenistky a tenistov. Máš fantastickú hru, dúfam, že to nebol náš posledný vzájomný zápas.

Ďakujem aj všetkým ľuďom v mojej lóži a trénerom. Je úžasné, že som si mohla vychutnať tento triumf pred vašimi očami. Nečakala som, že sa dostanem do druhého wimbledonského týždňa. Vyhrať najslávnejší turnaj na svete je niečo úchvatné. Prišiel ma podporiť aj prezident Kazašského tenisového zväzu i moja sestra, dúfam, že si to užila. Ďakujem aj mojim rodičom, ktorí sem žiaľ nemohli prísť, bez nich by som tu teraz nestála."