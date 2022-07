ONLINE: Jelena Rybakinová - Ons Jabeurová (finále, Wimbledon 2022)

Jelena Rybakinová

Moskevská rodačka reprezentující od roku 2018 Kazachstán je aktuální světovou třiadvacítkou. Server Tenisportal docela trefně poznamenává, že si změnou občanství zachránila účast na tomto wimbledonském ročníku. Rybakinová, stejně jako Džabúrová, nikdy nevyhrála turnaj na trávě a čtvrtečním skalpem Simony Halepové si zajistila své premiérové grandslamové finále. To si zahraje jakožto první Kazaška v samostatné historii. Ještě nikdy se na Wimbledonu v otevřené éře nestalo, že by se v ženském finále dvouhry potkaly tenistky ze země, které až do té chvíle svou hráčku v souboji o wimbledonský titul „neměly".



Přitom k tomu vůbec nemuselo dojít. Ve čtvrtek totiž byla Halepová v semifinále favoritkou. V All England Clubu vyhrála před třemi lety a od té doby neprohrála na Wimbledonu dvanáctkrát v řadě. Pro Rumunku to byla teprve druhá porážka na trávě v této sezoně. V předchozích letošních osmi vyhraných zápasech za sebou na nejrychlejším povrchu ztratila jediný set – v prvním kole turnaje v německém Bad Homburgu proti Kateřině Siniakové...



Rybakinová se dnes bude snažit o to, aby přetrhla další šňůru. Džabúrová se totiž může pyšnit tím, že opanovala svých posledních dvanáct zápasů na trávě. Naposledy byla poražena v loňském wimbledonském čtvrtfinále v souboji s Běloruskou Sabalenkovou.



Dodejme, že server iSport zmiňuje, že od roku 2015 nepamatuje Wimbledon mladší singlovou finalistku než aktuálně třiadvacetiletou Rybakinovou. Před sedmi lety nestačila tehdy jednadvacetiletá Španělka Muguruzaová na Američanku Serenu Williamsovou.