Tetovanie či zápasy v MMA klietke. Brankár Košíc púta výzorom i povahou

„Konzultovali by sme to s trénermi brankárov a dohodli sa na najlepšom možnom systéme. Treba ale povedať, že nás rozhodne topánka netlačí na brankárskom poste. So Sedláčkom a Riečickým sme maximálne spokojní. Obaja podávajú nadštandardné výkony.“

Existuje aj alternatíva, že Sedláček v Košiciach ostane do konca sezóny. V tom prípade by sa striedali všetci traja brankári.

Výpadok kľúčových hráčov poznačený prehrami

Košičania sa dostali do menšej výsledkovej krízy. Posledné tri zápasy prehrali a zaznamenali v nich iba tri góly.

Jednou z príčin série porážok je podľa Šťastného aj početná maródka, ktorá preriedila košickú zostavu.

„Rozhodne nie sme spokojní s tým, kde sa v tabuľke aktuálne nachádzame. Všetci chceme dostať Košice na výslnie. Keď vám ale vypadnú viacerí kľúčoví hráči v tíme ako máme my, je to nenahraditeľná strata.“

Český tréner sa vyjadril aj k otázke možnosti konania majstrovstiev sveta v tomto roku na Slovensku.

„Malo by to význam, pokiaľ by z toho profitoval slovenský hokej a bude možnosť ekonomicky zaistiť budúcnosť klubov. V takom prípade by to bolo pozitívne aj za cenu, že by sa hralo v bubline a bez divákov," dodal.