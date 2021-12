Oktagon 29: Jan Široký predviedol profesorský výkon, Bartlovi nedal takmer žiadnu šancu

Marek Bratl sa vrátil do klietky po pol roku a prehre s Karolom Ryšavým. Výšková prevaha a technická vyspelosť v postoji mali byť výhodou zástupcu Octagon Fighting Academy, srdce a nezlomná vôľa zasa hrala veľkú rolu na strane bojovníka z Fighting Club Ostrava. Stret, ktorý predznamenával útok na zápas večera.

BRNO. Po výhre nad Samulelom Liškom na turnaji Impact MMA sa Jan Široký vrátil na pôdu Oktagonu a v dohodnutej váhe do 72 kilogramov neváhal prijať výzvu v podobe Mareka Bartla. Široký mal tentokrát množstvo času na prípravu a rovnako aj chudnutie do váhy šlo veľmi hladko.

Tretie kolo začal Široký ďalším pokusom o takedow, Bartl ho ale veľmi pekne odrazil. Tlak ale pretrvával, keď Široký natlačil súpera na pletivo a to bolo presne miesto, kde bol Jan doma. Na Bartlovi bola badať takmer frustrácia z priebehu súboja, keď nebol schopný unikať takmer zo žiadnej pozície a presadiť si svoju hru.

Ostravský odchovanec po výbornom prehode dostáva Bartla na chrbát a dokonca sa na chvíľu dostal do full mountu. Široký pekne kontroluje súpera, pridáva ground and pound a kontroluje na zemi súpera takmer dve minúty. Veľmi zaujímavé prvé kolo.

Už prvý úder Mareka Bartla a následné naskočené koleno pristáli priamo na hlave Jana Širokého, ktorým to ale vôbec neotriaslo, nad čím sa začudovala aj anglická komentátorská dvojica. Bartl pokračoval v tlaku a po minúte zaznamenal takedown, z ktorého sa ale Široký rýchlo dostal a sám začal tlačiť.

Výborný game plan vychádzal Širokému aj počas záverečných dvoch minút, kedy sa mu podarilo súpera dostať zasa na zem. Azda najväčšie vzrušenie prišlo pri pokusoch o ukončenie.

Najprv to bol Bartl, ktorý chytil súpera do trianglu a o pár sekúnd to bol Široký, ktorý chytil veľmi tesnú gilotínu. Oba útoky ale nevyšli a tak si Široký prišiel po zaslúženú výhru na body. Parádny výkon.

Výsledok: Jan Široký vyhráva na body (30-27, 30-27, 30-27).

Slová víťaza: Sladký pocit. Určite som sa otriasol, celkovo až trikrát. Hovorili sme si s chlapcami, že Marek je dobrý všade, čiže uvidíme, ako sa bude zápas vyvíjať. Chcel som s ním skúsiť zaboxovať, ale dopadlo to váľaním. Nemám v hlave žiadneho súpera, počkám si na to, čo príde.