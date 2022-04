Človek s takým prejavom by potreboval dostať lekciu, posiela Brichtovi odkaz Jakub Müller

Tak vzhľadom na to, že mojim chlapcom tu nakopali zadok, tak úroveň tu asi nebola najhoršia. Mali sa možnosť stretnúť so súperom, ktorý mal 27 profi zápasov a takýchto bojovníkov tu bolo viac.

V MMA vo váhach do 61, 66 a 70 kilogramov to bolo riadne nabité, keď zlatý medailista musel vyhrať až 5 zápasov za 3 dni.

V tomto, samozrejme, rozhoduje aj to, ako je ten borec vytrvalý. Napríklad v strednej váhe narazil Veselík podľa mňa na najlepšieho bojovníka, aký tu bol a taktiež bol nasadený aj ako svetová jednotka.

Po zápase už ale nemohol nastúpiť do ďalšieho kola. Čiže to nie je iba o tom, kto je najlepší, ale aj o tom, kto vydrží zápasiť až do konca, povedzme 4 – 5 zápasov za 3 dni.

Kde sa asociácia GAMMA posúva, akú budúcnosť jej predpovedáte?

Organizácia je schopná zápasníkom zafinancovať hotel, stravu a tak ďalej, čiže väčšina nákladov zväzom jednotlivých krajín odpadá, čo je iba dobré, lebo nie všetci majú na to si zaplatiť nejakých 2 tisíc eur, že budú niekde zápasiť.

Ak sa potom skladá reprezentácia z tých ľudí, ktorí si to vedia zaplatiť, tak to potom už nie je reprezentácia, ale skôr by som to nazval výletom.

Keď som reprezentant, tak by som si nemal nič platiť a mal by to byť výber tých najlepších a nie najbohatších.

Za mňa by bolo ideálne, keby sa chalani mohli pobiť aj na GAMMA, aj na IMMAF, ak by to bolo možné. Proste, aby v reprezentácii boli tí najlepší a neriešila by sa politika.