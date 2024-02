India chce organizovať olympijské hry. Dáva to veľký zmysel, hovorí tamojší minister športu

"Medzinárodnému olympijskému výboru to dáva zmysel," uviedol Thakur podľa webu insidethegames.biz.

BRATISLAVA. Medzi záujemcov o organizáciu olympijských hier v roku 2036 sa zaradila aj India, potvrdil to minister športu krajiny Anurag Thakur.

Okrem Indie majú vážny záujem hostiť OH 2036 aj Indonézia a Turecko. V zákulisí sa hovorí aj o ďalších krajinách, ktoré by mohli vstúpiť do hry.

Hovorí sa o Egypte, Kórejskej republike, Číne, Katare, Maďarsku, Taliansku, Nemecku, Dánsku, Kanade, Čile alebo Peru.