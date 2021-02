Kĺzal sa ako vrece zemiakov. Medzi bránkami sa lyžuje horšie, hovoril

Vedia, že na slušný výsledok nemajú šancu. O medailách sa im ani nesníva. Skrátka sa prídu iba zúčastniť, užiť si atmosféru a dúfajú, že to v zdraví prežijú.

CORTINA, BRATISLAVA. Na majstrovstvách sveta či olympijských hrách je to už tradičný obrázok. Okrem špičkových lyžiarov sa na štart postavia aj pretekári, ktorí vlajočkou pri svojom mene hlavne napĺňajú globálny rozmer podujatia.

Medzi lyžiarmi je jedným z najznámejších Hubertus von Hohenlohe. Má 62 rokov a v Cortine d'Ampezzo štartoval už na svojich osemnástych majstrovstvách sveta.

Bez bránok by sa mu išlo lepšie

V piatkovom obrovskom slalome sa však na trati dlho neudržal. V jednej z bránok spadol a po zľadovatenom kopci sa kĺzal dolu bezmocne ako vrece zemiakov.

Šmýkal sa desiatky metrov, až ho napokon zastavila ochranná sieť.

„Až do pádu to bolo celkom dobré, ale nepreniesol som dostatočnú váhu na lyžu a skrátka som to neustál,“ hovoril Von Hohenlohe pre Českú televíziu.