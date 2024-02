Braisazová-Bouchetová zavŕšila zlatý hetrik, ovládla aj preteky s hromadným štartom

Hromadný štart žien na 12,5 km - MS v biatlone

Braisazová-Bouchetová si udržala skvelú bežeckú formu a na záverečnej položke si mohla dovoliť aj zaváhanie. Nestalo sa, opäť sklopila všetkých päť terčov a do cieľa si išla pre zlato s veľkým náskokom pred súperkami.

Aj druhá Vittozziová trafila všetky terče a v závere sa tak rozhodovalo už iba o bronze. Jeanmonnotová chybu nespravila, Simonová áno a v poslednom okruhu už svoju krajanku nemohla dobehnúť. Piata skončila Nemka Vanessa Voigtová, ktorá bola tretia z 30 štartujúcich s čistou streľbou.

Simonová prvýkrát v Novom Meste nezískala medailu, predtým štartovala v piatich pretekoch, štyri vyhrala a pridala jeden bronz. Vittozziová získala štvrtú medailu (1-3-0), Jeanmonnotová má v českom stredisku bilanciu 2-0-2.

Dvadsaťsedemročná Braisazová-Bouchetová vyhrala na MS prvýkrát v kariére až v Novom Meste na Morave a získala tam hneď tri zlaté medaily. V nedeľu však prvú individuálnu, keďže predtým triumfovala v štafete a mixe. Hromadné preteky vyhrala aj pred dvoma rokmi na ZOH v Pekingu.

"Nemám slov. Boli to skutočne perfektné preteky a poriadne som si ich užila. Keď padli posledné rany, tak som mala prázdnu hlavu, úsmev cez celú tvár a myslela som na deti, manžela a celý francúzsky tím. Je to splnený sen, nedá sa to opísať. Boli to asi najlepšie preteky, aké som išla. Vyhrala som na olympiáde, ale tam som bola celý čas na čele, tu to bolo šialené," povedala pre Eurosport.