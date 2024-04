Slovenky už mieria k Everestu. Poláčková zvolila nezvyčajný vrchol na aklimatizáciu

Tento rok sa do Nepálu vybrali hneď dve Slovenky. Obe dokonca s rovnakým cieľom. Najvyšším bodom planéty – Mt. Everestom.

Ale to je ojedinelá kapitola slovenského himalájizmu medzi ženami.

Desaťročia jazdili do Nepálu zo Slovákov len horolezci muži. Jedinou výnimkou bola rodáčka z Bratislavy Dina Šterbová, ktorá dokázala vyliezť na Čo Oju, Gašerbrum II a v deväťdesiatych rokoch sa dvakrát pokúšala aj o výstup na Mt. Everest.

BRATISLAVA. „Ťažko sa do týchto kopcov nezamilovať,“ vraví Lenka Poláčková pri pohľade na Himaláje a vymenúva hory, ktoré sú pred ňou.

Zvolili nezvyčajný vrchol na aklimatizáciu

Lenka Poláčková aj Lucia Janičová sú už niekoľko dní v Nepále a obe sa postupne aklimatizujú na nadmorskú výšku.

Poláčková spolu s manželom Janom absolvovali 9-dňový trek do nadmorskej výšky 5400 metrov. Dostali sa k jazerám Gokyo, kde strávili na dlhší čas poslednú noc pod päťtisícovou hranicou.



„Náš aktuálny aklimatizačný plán je stráviť čo najviac času v nadmorskej výške okolo 5000 m. n.m. aby sa pre nás základný tábor Everestu stal miestom pohody a regenerácie. A potom nás čaká aklimatizačný vrchol - malé krásne šialenstvo, ktoré pre nás vymyslel Prakash (sprievodca - pozn.). Verím mu, že to bude fajn. Bez tejto dôvery by som s ním na Everest nešla," napísala Poláčková na sociálnych sieťach.



V najbližších dňoch ich čaká prvý aklimatizačný výstup.