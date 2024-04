Z Ordinácie v ružovej záhrade utiekla do hôr. Ďalšia Slovenka mieri na Everest

BRATISLAVA. Bol to mužský svet. So zveličením by sa dal prirovnať k boxu. Do ringu muži ženy nepustili dekády. V tomto nebolo výškové horolezectvo iné.

Lezenie v Himalájach bolo dlho výsostnou záležitosťou mužov. Žien bývalo veľmi skromne aj v základných táboroch. O výstupoch ani nehovoriac. Na prvé veľké výstupy sa dostali s veľkým oneskorením po mužoch a dodnes ich lezie výrazne menej.

„Muži vážne tvrdili, že ženy na horolezectvo nemajú vhodný organizmus, že majú menšiu kapacitu pľúc a menej hemoglobínu. Pritom to vôbec nie je pravda,“ hovorí Dina Štěrbová.