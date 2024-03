Michalovce svoj prvý postupový mečbal nevyužili. Kašlík: Dajú sa poraziť

Dali sme menej gólov ako súper, ale nemyslím si, že je to nejaký problém. Pokračujeme v tom ako sme hrali doteraz a verím, že doma to zvládneme," prezradil po prvej prehre v sérii útočník hostí Marek Valach, ktorý v pondelok vo Zvolene vyrovnával na 2:2, ale z víťazstva sa tešiť nemohol.

Veľkú vedu však z neúspechu nerobí, keď ešte dodal: "Šancí sme mali dosť, ale treba dať kredit aj Zvolenu, má kvalitný tím. Je to play off, táto prehra nám môže iba pomôcť do ďalšieho zápasu.

Nemyslím si, že v piatok budeme niečo meniť, nemáme na to dôvod. Je to play off a je normálne, že zápasy budú vyrovnané. Verím teda, že to doma zvládneme.“