Po Nemcovom góle fanúšikovia bučali. Presvedčil trénera, aby ho nechal v NHL?

Po tomto stretnutí platilo, že New Jersey v príprave neporazil nikto. A postaral sa o to aj talentovaný slovenský zadák. Strelil gól, a to dokonca v oslabení v 29. minúte. Upravil stav na konečných 3:0 a fanúšikovia Isles po jeho akcii začali bučať na vlastných hráčov.

„Nemec prišiel do kempu s malou šancou udržať sa v prvom tíme. Nebolo to preto, že by si to nezaslúžil, no Devils majú veľa kvalitných hráčov. V tíme majú aj ďalšieho 20-ročného mladíka Lukea Hughesa a pridať ďalšieho takého mladíka je náročné rozhodnutie,“ hodnotí jeho šance Vincent Parise z Pucks & Fitchforks, ktorý ho označil pojmom “víťaz kempu Devils”.

„Avšak Nemec bol ešte lepší, čo je skvelé, keď vezmeme do úvahy, že Hughes podal v NHL v sezóne 2022/23 výborné výkony. Aj keď sa nedostane do prvého tímu z kempu, jeho čas prichádza. Keď sa do dostane do NHL, už neodíde.“

Rozhodnutie by malo prísť čoskoro, pretože základná časť sa začína už v noci z utorka na stredu. Hoci dvojka minuloročného draftu dokázala, že stíha tempu najlepšej ligy na svete, stále je reálnou možnosťou prevelenie do AHL, kde by hral prvé husle a posilnil svoje sebavedomie.

V kempe Devils je stále osem obrancov, preto ešte nepoznáme finálnu podobu otváracej zostavy. Výkonmi si Nemec svoje miesto zastal a zaslúžil, ale o tom, čo je najlepšie pre vývoj mladíka s potenciálom patriť jedného dňa k najlepším obrancom na svete, napokon rozhodne trénerský štáb.