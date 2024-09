Vlani mal bod za celý rok. Novú sezónu otvoril tromi bodmi v troch zápasoch

“Chcel som to dávať na lapačku, takže to bolo aj trochu so šťastím, že to lízlo aj tyčku. Striedal som a zrazu sa ku mne dostal puk a ja som tam stál pred brankárom,” okomentoval svoj prvý gól v sezóne, na ktorý mu kuriózne prihral súper.

Vlaňajší bodový zápis prekonal už v prvom zápase a po troch dueloch ho strojnásobil. Zbiera v priemere bod na zápas.

Rastislav Eliaš

Slovensko má zástupcu takmer vo všetkých popredných európskych súťažiach. V Liige sa za uplynulé roky ich počet zmenšil, no drží ho brankár Rastislav Eliaš.

V skončenom týždni sa stal novým slovenským rekordérom. Stačil mu pritom len štart za helsinské IFK.