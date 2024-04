Gretzky spomína na svoj prvý stret s Chárom. Cítil som sa ako Bambi, hovorí

BRATISLAVA. Jeden z najlepších hokejistov všetkých čias Wayne Gretzky si v relácii na TNT zaspomínal na svoj prvý stret so slovenským obrancom Zdenom Chárom.

Kanaďan prezývaný "The Great One" povedal, že Chára na neho zapôsobil už počas rozcvičky a svojmu trénerovi povedal, že nechce byť na ľade, keď tam bude on.