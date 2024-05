Priemerný tím dostal medzi špičku. Prezident a manažér Caroliny sa vzdal funkcie

RALEIGH. Don Waddell v piatok odstúpil z postu prezidenta a generálneho manažéra klubu zámorskej hokejovej NHL Carolina Hurricanes.

Vo funkcii GM ho dočasne nahradí jeho doterajší asistent Eric Tulsky.

Waddell prišiel do organizácie v júli 2014. Generálnym manažérom sa stal v máji 2018 krátko po tom, ako Hurricanes deviaty rok za sebou nepostúpili do play off.

Šesťdesiatpäťročný funkcionár dokázal postupne prebudovať tím a posunul ho medzi ligovú špičku.