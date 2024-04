VIDEO: Je štvrtý v dejinách. McDavid zaznamenal 100 asistencií ako prvý hráč po 33 rokoch

Míľnik pokoril v 36. minúte. To už Oilers strieľali deviaty gól. V prečíslení so Zachom Hymanom si počkal na správny moment a prihral mu puk presne na čepeľ.

Kapitán Edmontonu Oilers dokazuje, že patrí k legendám. Hráč so 100 asistenciami nehral v NHL od sezóny 1990/91.

NEW YORK. Bobby Orr, Wayne Gretzky, Mario Lemieux a Connor McDavid. Takto vyzerá po pondelkovej noci zoznam hokejistov, ktorí v NHL pozbierali 100 asistencií v jednom ročníku.

McDavid na ľade málokedy ukazuje emócie, no po tomto góle mu tvár žiarila úsmevom. Hoci skóroval Hyman, pozornosť všetkých bola na McDavidovi, ktorý dokázal, čo len najväčší velikáni hokejovej histórie.

Výdatne vyťažovaný v dôležitom zápase bol opäť Martin Fehérváry. Bol na ľade pri obidvoch góloch Washingtonu, ktorý zdolal Boston 2:0.

Fehérváry odohral 25 minút a 59 sekúnd, pripísal si dve plusky, šesť bodyčekov, strelu na bránku a blok.

Zvíťazili však aj konkurenti Caps v boji o poslednú postupovú pozíciu. Detroit, ktorý si ju pri rovnosti bodov s Washingtonom drží, zdolal Montreal a Pittsburgh, ktorý má o bod menej, vyhral doma s Nashvillom.

Postup do play-off si zaistili New York Islanders. Vyhrali v New Jersey 4:1. Šimon Nemec v poslednom dueli "diablov" v ročníku odohral 19 minút a 34 sekúnd, zaknihoval mínusku a strelecký pokus.

Montreal prehral v Detroite 4:5 po predĺžení. Hoci strelil slušný počet gólov, Juraj Slafkovský nebodoval. Na ľade strávil 20 minút a 28 sekúnd, zaznamenal dve strely a štyri bodyčeky.