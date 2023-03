Washingtom s Fehérvárym neuspel v nájazdoch, Gaudreau skóroval dvakrát v oslabení

NEW YORK. Hokejisti Washingtonu so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym prehrali v noci na štvrtok v zámorskej NHL doma s New Yorkom Islanders 1:2 po samostatných nájazdoch.

Dôležitý zápas z hľadiska postupových ambícií oboch tímov rozhodol v rozstrele útočník "ostrovanov" Kyle Palmieri.

Florida uspela na ľade Toronta 3:2 po predĺžení a v tabuľke Východnej konferencie stráca jeden bod na Pittsburgh, ktorý si drží pozíciu s druhou voľnou kartou. Obhajca titulu z Colorada prehral v priamom súboji o prvú priečku v Centrálnej divízii s Minnesotou 2:4.