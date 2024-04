Oslavovalo sa a plakalo. Arizona Coyotes sa rozlúčili s NHL víťazne

Hráčom ani fanúšikom sa z ľadu príliš nechcelo. Na tribúnach boli dlhoroční fanúšikovia v starých farbách Yotes a plakali. V Arizone sa totiž v ďalších sezónach NHL hrať nebude. Ich miláčikovia sa presťahujú do Salt Lake City.

NEW YORK. V noci zo stredy na štvrtok sa skončila 28-ročná kapitola histórie NHL. V Mullett Arene sa oslavovalo i smútilo zároveň.

Vo finálovom stretnutí potešili "kojoti" fanúšikov niekoľkými krásnymi gólmi. Ani raz neprehrávali. V prvom dejstve otvoril skóre O'Brien, v druhom sa presadil Maccelli a v treťom o víťazstve rozhodli Crouse, Guenther a bodkou do prázdnej bránky Durzi.

"Je ťažké predstaviť si to," povedal o odchode hlavný tréner Andre Tourigny. "Bola to česť. Bude mi to chýbať."

Kučerov prihral na 100 gólov

Černákova Tampa Bay zvíťazila na domácom ľade nad Torontom 6:4. Nikita Kučerov dosiahol sto asistencií ako piaty hráč v histórii a druhý v tejto sezóne po Connorovi McDavidovi.

Dokázal to pri góle na 4:1 v druhej tretine. V presilovke prihral strelcovi Pointovi. Po dosiahnutí míľnika mu fanúšikovia v hale tlieskali postojačky.

VIDEO: 100. asistencia Kučerova v sezóne