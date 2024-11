Desaťgólová prestrelka vyvrcholila v predĺžení, Humenné v šlágri kola neuspelo

Jozef Stümpel, asistent trénera HK Žiar nad Hronom: „V zápase, ktorý sme mohli vyhrať, padalo veľa gólov. Určite ma trochu mrzí náš predbránkový priestor, v ktorom sme dostali väčšinu gólov, to sa nám nemôže stávať a na tom musíme popracovať. Blahoželám súperovi k víťazstvu, ale myslím, že sme dnes mali na viac."

Martin Baran, hlavný tréner HK TAM Levice: „Myslím, že sme mali dobrý vstup do zápasu, ale dostávame dosť lacné góly. Musíme popracovať na oslabeniach, i keď Žiar zahral tie presilové hry veľmi dobre. V tretej tretine, keď už sa to lámalo, nás podržal brankár. Dôležité bolo, že sme sa vrátili do zápasu po smršti gólov a v predĺžení sme dali gól.”