VIDEO: Rangers atakuje lídra tabuľky, Kane exceloval hetrikom proti Anaheimu

NEW YORK. Hokejisti New Yorku Rangers zvíťazili v noci na sobotu v NHL na ľade Chicaga 4:3 po predĺžení. V 63. minúte strelil víťazný gól Mika Zibanejad a jeho tím zaznamenal štvrtý triumf v sérii.

"Dostali sme sa do prečíslenia, 'Kreids' bol skvelý, zaskočil brankára aj obrancu. Snažil som sa to dostať do siete a padlo to tam, takže sa mi uľavilo.

Myslím si, že sme odviedli dobrú prácu. Sú rýchli a my sme sa možno dostali do problémov naším pomalým rozhodovaním.

Nebol to skvelý výkon, ale je jednoduché chcieť od seba viac, keď sme získali dva body a môžeme sa posunúť ďalej," povedal Zibanejad pre oficiálnu webstránku NHL.

Jeho tímu patrí vo Východnej konferencii 2. priečka s mankom 4 body na Boston. Hráči z Chicaga neuspeli šiestykrát za sebou a uzatvárajú poradie na západe.

McDavid v roli asistenta

Edmonton triumfoval na ľade Anaheimu 5:3, Evander Kane prispel tromi gólmi a dosiahol desiaty hetrik v kariére.

Paradox je, že všetky prišli v predošlých siedmich sezónach jeho pätnásťročnej kariéry.

"Bol som v lige deväť rokov a nemal som žiadny. Vtedy som dúfal, že to raz príde," priznal spätne Kane.