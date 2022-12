Černák sa opäť zranil, dostal tvrdý hit. Slafkovský natiahol bodové suchoty

NEW YORK. Erik Černák nedohral nočný zápas proti New Yorku Rangers. Na konci prvej tretiny sa poberal do šatne po tom, ako ho tvrdým hitom zasiahol do tváre Sammy Blais.

Do zápasu sa už nevrátil, odohral len 6:40 min.

VIDEO: Hit, ktorý zranil Erika Černáka