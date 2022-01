Pastrňák hetrikom zostrelil Philadelphiu. Černák asistoval a kraľoval bodyčekom

Výrazné slovenské zastúpenie malo stretnutie medzi New Yorkom Islanders a New Jersey Devils.

Ten asistoval na gól Cirelliho v 20. minúte. So šiestimi bodyčekmi bol najtvrdšie hrajúcim hráčom zápasu. Zablokoval tri strely. Odohral 18 minút a 33 sekúnd.

NEW YORK. Jediným bodujúcim Slovákom v štvrtkových zápasoch NHL bol obranca Tampy Bay Lightning Erik Černák.

Do siete Flyers sa trafil trikrát, postaral sa teda o všetky góly Bruins. Zariadil nimi výhru 3:2. Ide už o jeho jedenásty hetrik v NHL. Viac spomedzi aktívnych hráčov majú len Rusi Alexander Ovečkin (28) a Jevgenij Malkin (12).

"Dnes vyzeral, že by pokojne mohol dať aj päť-šesť gólov," povedal o ňom tréner Bruce Cassidy. "Dnes to bola jeho noc. Puk ho nachádzal, a to je vždycky dobré. Tie góly sme potrebovali."

Návrat do brány absolvoval Tuukka Rask. Fín pred niekoľkými dňami podpísal kontrakt do konca sezóny 2021/22 potom, čo sa doliečil po operácii bedrového kĺbu.

"Je skvelé cítiť, že sa môžem hýbať do obidvoch strán," povedal, čím potvrdil, že je po dlhom čase fit. Z 27 striel pochytal 25.

Spomienky na Cartera

Los Angeles Kings hostili na domácom ľade Pittsburgh Penguins. Za "tučniakov" nastúpil veterán Jeff Carter.

Ten bol z kalifornskej organizácie vymenený 12. apríla 2021 za dve draftové voľby. V Pittsburghu sa uchytil a hokej ho baví. V Los Angeles však naňho nezabudli.

Pred zápasom mu pripravili spomienkové video, ktorým ho privítali späť na svojom ľade.