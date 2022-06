Vyhodenie ho prekvapilo. Elitný tréner má telefonáty od nových záujemcov

Dodal, že na klub bude mať skvelé spomienky, ale je to súčasť tohto biznisu, z ktorej sa musí do budúcna poučiť. Dúfa, že aj na základe jeho pôsobenia v Bostone, sa mu naskytne nová príležitosť.

"Chcel som ostať v Bostone? Samozrejme," hovoril Cassidy. "Chcem trénovať v tejto lige? Áno, čím skôr, tým lepšie. Pretože to je moja práca. Trénujem a milujem túto prácu."

On sám informoval, že ho kontaktovalo niekoľko klubov NHL. K trénovaniu v profilige sa chce vrátiť čím skôr.

Cassidy trénoval Bruins posledných šesť sezón a v každej z nich dokázal postúpiť do play off. Po sezóne 2019/20 ho vyhlásili za najlepšieho trénera ročníka.

V súčasnej NHL je momentálne šesť tímov, ktoré hľadajú trénera. Okrem Bostonu aj Dallas, Winnipeg, Detroit, Philadelphia a Vegas. Ďalšími možnosťami môže byť Chicago a Florida, ktoré majú len dočasných trénerov a o ich budúcnosti sa ešte jasne nevyjadrili.

Cassidy ostal po vyhodení prekvapený. Oznámiť mu to prišiel k nemu domov generálny manažér Don Sweeney. Ten povedal, že kormidelník tímu to neprijal veľmi dobre.

Bolo to aj preto, že po vypadnutí v prvom kole play off proti Caroline mu bolo povedané, že jeho pozícia je "status quo" a nič by sa nemalo meniť.

Manažér Don Sweeney zase mal pocit, že zmena je potrebná a že hráči potrebujú iný hlas.

"Musel som urobiť rozhodnutie, ktoré nás povedie inou cestou," povedal.

Z komentárov Sweeneyho a Cassidyho je zrejmé, že ich komunikácia zanechala napätie a že toto rozhodnutie vyvolalo emócie.

Cassidy vymenoval nejaké veci, v ktorých sa musí zlepšiť ako tréner a dúfa, že jeho ďalšie pôsobenie bude podobne dobré ako to v Bostone.